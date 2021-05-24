Из-за инцидента с самолетом в Минске в ICAO созвали срочную встречу

В связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Минске глава совета Международной организации гражданской авиации созвал срочное заседание 36 представителей. Об этом сообщили в ICAO.

«Президент совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в совете ICAO 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года», - говорится в сообщении организации в Twitter.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как сообщили белорусские правозащитники, этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом требует международного расследования ситуации с рейсом Ryanair и обсуждает этот вопрос по ряду каналов с международными организациями.