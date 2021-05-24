«Вопиющий вызов»: Псаки прокомментировала ситуацию с рейсом Ryanair

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом требует международного расследования ситуации с рейсом Ryanair и обсуждает этот вопрос по ряду каналов с международными организациями.



«Мы осуждаем режим Лукашенко за продолжающиеся угрозы журналистам и необоснованные их задержания только за то, что они делают свою работу. Эти действия - развернуть полет между двумя странами ЕС, чтобы задержать журналиста, - шокируют. Это вопиющий вызов со стороны режима международному миру и безопасности. Мы требуем немедленного, прозрачного и заслуживающего доверия международного расследования», - сказала Псаки.

Она также добавила, США обсуждает этот вопрос по многосторонним каналам, в том числе по линии НАТО, ЕС, ОБСЕ и ООН. На данный момент, по словам Псаки, США еще не готовы объявить о результатах этих консультаций.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как сообщили белорусские правозащитники, этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали.