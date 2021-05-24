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Пять человек погибли при падении микроавтобуса в ущелье в Боливии

Анна Берестовая
02:00 24.05.2021
Четверо пассажиров и водитель стали жертвами аварии с рухнувшим с обрыва автобусом в Боливии.
Пять человек погибли при падении микроавтобуса в ущелье в Боливии
© Фото: Radoslaw Czajkowski globallookpress
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В Боливии водитель микроавтобуса и четверо пассажиров, являвшихся чиновниками департамента Потоси, погибли при падении транспортного средства в ущелье. Еще троим удалось выжить. Высота обрыва составляла около ста метров.

Как сообщили в местной полиции, автобус направлялся из Йайагуа в столицу Потоси. Пострадавшие в результате аварии пассажиры в настоящее время доставлены в медицинский центр Чукиута. Об этом сообщает радио Pio XII.

Ранее на территории Мексики пассажирский автобус слетел с автострады и перевернулся. В результате ДТП погибли около 16 человек. Еще несколько человек госпитализировали, в том числе в тяжелом состоянии.

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