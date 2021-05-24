Латвия высылает белорусских дипломатов
Такие меры были приняты в ответ на действия Белоруссии.
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Латвия высылает из страны белорусских дипломатов. Об этом сообщается на сайте латвийского внешнеполитического ведомства.
«В ответ на действия Беларуси Министерство иностранных дел Латвии вызвало Временного поверенного в делах Беларуси, чтобы сообщить об аналогичных действиях и высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений.», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что Белоруссия высылает из страны посла Латвии и весь дипломатический персонал. Причиной данного решения стал инцидент с флагом Белоруссии в Риге в рамках чемпионата мира по хоккею. Государственный флаг республики был по неизвестным причинам заменен на оппозиционный.