Белоруссия высылает посла и всех сотрудников посольства Латвии

Белоруссия высылает из страны посла Латвии и весь дипломатический персонал. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.

«Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов». - цитирует его «БЕЛТА».

Макей отметил, что в Минске разрешается оставить только одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием.

Причиной данного решения стал инцидент с флагом Белоруссии в Риге в рамках чемпионата мира по хоккею. Государственный флаг республики был по неизвестным причинам заменен на оппозиционный.