Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Неизбежно и неожиданно: врачи описали «портрет» человека, склонного к внезапной смерти

Егор Левин
21:13 24.05.2021
Одна из самых частых причин скоропостижной смерти - нарушение ритма работы сердца, когда старческие патологии еще отсутствуют, а первые «звоночки» игнорируются молодым организмом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imagebroker, Michaela Begsteiger, Globallookpress
Читайте нас на:

«Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен»: так говорил Воланд в нетленном «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова. Скоропостижность и неожиданность неизбежного иногда бывают настолько сильными, что не укладываются в голове. На слуху - внезапные смерти известных личностей, и еще также уходит огромное количество обычных людей. Каковы самые частые причины внезапной смерти? И можно ли ее предотвратить?

Одна из самых частых причин - нарушение сердечного ритма. Причем неправильным он может быть изначально, и до определенного момента скрывать свои симптомы.

«Есть аритмические синдромы, синдром удлинения интервала QT. На электрокардиограмме появляется расширение пространства между зубцами Q и T. Вроде бы ерундовая вещь, случайно при диспансеризации может обнаружиться. Но этот человек уже находится в группе риска», - рассказал в программе «Скрытые угрозы» член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ «НИИ морфологии человека» Лев Кактурский.

Нарушение ритма сердца чаще всего приводит к смерти в молодом возрасте, когда старческие патологии отсутствуют. Российские врачи активно ищут причины этого и уже составили «портрет» молодого человека из группы риска.

Так, внешне у него замечен астенический синдром и искривление позвоночника; внутренне - слишком извилистые сосуды и неправильная форма сердца, нарушена структура соединительной ткани; «спусковым крючком» к печальному итогу могут стать физические перегрузки, постоянные стрессы, злоупотребление вредными привычками и невылеченные инфекции.

«Злосчастная коронавирусная инфекция иногда осложняется, а иногда тянет за собой даже после того, как утихнет, развитие миокардита. Человек просто чувствует какие-то неприятные болевые ощущения, сердце вдруг “падает в пятки” или “дрожит, как овечий хвост”. Это может осложниться внезапной смертью», - рассказал Кактурский.

Еще более распространенная причина - прекращение кровоснабжения сердечной мышцы, миокарда. Именно это называют «ишемической болезнью сердца». В России из-за различных форм ишемии ежегодно умирает около 700 тысяч человек.

Полный сюжет о том, как и почему внезапно умирают люди, смотрите в новом выпуске программы «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.

Ранее врачи назвали признаки скорой смерти. По словам специалистов, к ним относятся одышка и чувство нехватки воздуха, а также беспокойство, сонливость и усталость.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:09 В стране и мире
Протасевич находится в СИЗО в Минске
20:30 В стране и мире
Видео
В Куала-Лумпуре при столкновении поездов пострадали более 160 человек
19:57 В стране и мире
«Вопиющий вызов»: Псаки прокомментировала ситуацию с рейсом Ryanair
19:18 В стране и мире
«Белавиа» временно приостанавливает рейсы в Литву и обратно
19:00 В стране и мире
Видео
В Алтайском крае ураганный ветер снес аллею: видео
Популярное
Популярное
Видео
Вышли из забоя: как шахтерская оппозиция может навсегда изменить украинскую политику
Ученые назвали пять признаков приближающейся смерти
Видео
На Северном флоте рассказали о будущем титановых АПЛ
Видео
Диетолог рассказал о неожиданных свойствах авокадо
В Белоруссии рассказали подробности о посадке самолета Ryanair после сообщений о минировании
Солист победившей на «Евровидении» рок-группы из Италии пройдет тест на наркотики
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.