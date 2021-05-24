Неизбежно и неожиданно: врачи описали «портрет» человека, склонного к внезапной смерти

«Человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен»: так говорил Воланд в нетленном «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова. Скоропостижность и неожиданность неизбежного иногда бывают настолько сильными, что не укладываются в голове. На слуху - внезапные смерти известных личностей, и еще также уходит огромное количество обычных людей. Каковы самые частые причины внезапной смерти? И можно ли ее предотвратить?

Одна из самых частых причин - нарушение сердечного ритма. Причем неправильным он может быть изначально, и до определенного момента скрывать свои симптомы.

«Есть аритмические синдромы, синдром удлинения интервала QT. На электрокардиограмме появляется расширение пространства между зубцами Q и T. Вроде бы ерундовая вещь, случайно при диспансеризации может обнаружиться. Но этот человек уже находится в группе риска», - рассказал в программе «Скрытые угрозы» член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ «НИИ морфологии человека» Лев Кактурский.

Нарушение ритма сердца чаще всего приводит к смерти в молодом возрасте, когда старческие патологии отсутствуют. Российские врачи активно ищут причины этого и уже составили «портрет» молодого человека из группы риска.

Так, внешне у него замечен астенический синдром и искривление позвоночника; внутренне - слишком извилистые сосуды и неправильная форма сердца, нарушена структура соединительной ткани; «спусковым крючком» к печальному итогу могут стать физические перегрузки, постоянные стрессы, злоупотребление вредными привычками и невылеченные инфекции.

«Злосчастная коронавирусная инфекция иногда осложняется, а иногда тянет за собой даже после того, как утихнет, развитие миокардита. Человек просто чувствует какие-то неприятные болевые ощущения, сердце вдруг “падает в пятки” или “дрожит, как овечий хвост”. Это может осложниться внезапной смертью», - рассказал Кактурский.

Еще более распространенная причина - прекращение кровоснабжения сердечной мышцы, миокарда. Именно это называют «ишемической болезнью сердца». В России из-за различных форм ишемии ежегодно умирает около 700 тысяч человек.

Полный сюжет о том, как и почему внезапно умирают люди, смотрите в новом выпуске программы «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным на сайте телеканала «Звезда», на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.

Ранее врачи назвали признаки скорой смерти. По словам специалистов, к ним относятся одышка и чувство нехватки воздуха, а также беспокойство, сонливость и усталость.