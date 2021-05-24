В США обнаружили окаменелый лес возрастом около 10 миллионов лет

В США смотритель парка в Калифорнии случайно обнаружил окаменелый лес возрастом около десяти миллионов лет. В нем находится большое количество останков давно вымерших животных.

Смотритель парка увидел «что-то, похожее на дерево, но гладкое, как камень». При детальном изучении он понял, что перед ним стоит окаменелое дерево. Дерево лежало в горизонтальном положении под небольшим углом, на нем видны характерные кольца в разрезе.

Спустя несколько недель мужчина вернулся обратно в паре и обнаружил окаменелости позвоночных. После находки смотритель сообщил об этом палеонтологам и геологам из Университета штата Калифорния в Чико.

Возраст окаменелостей составляет примерно 10 миллионов лет и датируется эпохой миоцена. Спустя год после всех раскопок геологи обнаружила сотни останков животных, представляющих десятки видов, а также около 600 окаменелых деревьев. Также были найдены останки вымершего верблюда размером с современного жирафа, мастодонта и гомфотера, предка современных слонов, пишет Live Science.