Ученые выяснили, что происходило во Вселенной в первую микросекунду после Большого взрыва

Ученые из Копенгагенского университета разработали новую модель, которая может показать, что происходит с кварк-глюонной плазмой в первую микросекунду после Большого взрыва.

Пока ученые придерживаются мнения, что кварк-глюонная плазма является первой материей во Вселенной. Датские сотрудники университета в ходе проведенного научного исследования выяснили, что в первую микросекунду поведение данного вещества напоминало поведение жидкости, а не газа.



Также ученые считают, что своей структурой она не отличается от обыкновенной плазмы, в которой присутствуют электроны и ионы. При этом первая материя во Вселенной, по мнению специалистов, имеет более экзотические свойства.

Ранее астрономы доказали существование черных дыр промежуточной массы, обнаружив объект с соответствующими характеристиками. Речь идет о космическом теле с массой, примерно в 55 тысяч раз превышающей массу Солнца, которое образовалось во времена ранней Вселенной.