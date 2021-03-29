Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Астрономы обнаружили «неуловимую» черную дыру - ровесницу Вселенной

Светлана Иванова
22:04 29.03.2021
Космическое тело с массой, примерно в 55 тысяч раз превышающей массу Солнца, является недостающим звеном между черными дырами разной массы.
Астрономы обнаружили «неуловимую» черную дыру - ровесницу Вселенной
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Астрономы доказали существование черных дыр промежуточной массы, обнаружив объект с соответствующими характеристиками. Речь идет о космическом теле с массой, примерно в 55 тысяч раз превышающей массу Солнца, которое образовалось во времена ранней Вселенной.

Ученые из Мельбурнского университета и Университета Монаша сделали открытие, проведя анализ гравитационного линзирования гамма-всплесков, возникших в созвездии Журавля в конце прошлого века. Гравитационной линзой (наподобие того, как обычная линза изменяет направление светового луча) в астрономии называют массивное тело, представляющее собой планету, звезду, галактику, скопление темной материи и т.д. и изменяющее своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

По мнению авторов исследования, обнаруженная черная дыра представляет промежуточную стадию между сверхмассивными черными дырами и черными дырами звездной массы.

«Вероятно, эта недавно обнаруженная черная дыра является древней реликвией, изначальной черной дырой, которая сформировалась в ранней Вселенной еще до образования первых звезд и галактик», - указал руководитель исследования профессор Эрик Трейн из Физико-астрономической школы Университета Монаша.

Астрономы считают, что открытие поможет больше узнать о процессах формирования и развития черных дыр, которые со временем превращаются в сверхмассивных «монстров» в центрах галактик.

По прогнозам ученых, только в окрестностях Млечного Пути находятся порядка 46 тысяч черных дыр промежуточной массы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
22:08 В стране и мире
В Сирии из-за обстрелов приостановлена работа трех пунктов пропуска
20:47 Армия
Истребители Норвегии и Британии сопровождали российские Ту-142 над акваторией Норвежского и Северного морей
20:36 В стране и мире
Видео
В Москве спасатели сняли двух велосипедистов с отколовшейся льдины
19:43 В стране и мире
Итоговое сочинение для допуска школьников к ЕГЭ перенесено на 15 апреля
17:34 Армия
Российские Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Популярное
Популярное
Видео
«Черная дыра»: раскрыт секрет, почему подлодки проекта 636 самые тихие в мире
Диетолог назвала простые способы убрать мешки под глазами
Видео
Врач перечислила болезни, при которых полезно употреблять корицу
Видео
Замена мясу: как правильно приготовить грибы в Великий пост
В Таиланде ветеринары посадили на диету откормленную до предела обезьяну
Американское СМИ назвало учения в Арктике демонстрацией стратегических возможностей ВМФ России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.