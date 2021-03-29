Астрономы обнаружили «неуловимую» черную дыру - ровесницу Вселенной

Астрономы доказали существование черных дыр промежуточной массы, обнаружив объект с соответствующими характеристиками. Речь идет о космическом теле с массой, примерно в 55 тысяч раз превышающей массу Солнца, которое образовалось во времена ранней Вселенной.

Ученые из Мельбурнского университета и Университета Монаша сделали открытие, проведя анализ гравитационного линзирования гамма-всплесков, возникших в созвездии Журавля в конце прошлого века. Гравитационной линзой (наподобие того, как обычная линза изменяет направление светового луча) в астрономии называют массивное тело, представляющее собой планету, звезду, галактику, скопление темной материи и т.д. и изменяющее своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

По мнению авторов исследования, обнаруженная черная дыра представляет промежуточную стадию между сверхмассивными черными дырами и черными дырами звездной массы.

«Вероятно, эта недавно обнаруженная черная дыра является древней реликвией, изначальной черной дырой, которая сформировалась в ранней Вселенной еще до образования первых звезд и галактик», - указал руководитель исследования профессор Эрик Трейн из Физико-астрономической школы Университета Монаша.

Астрономы считают, что открытие поможет больше узнать о процессах формирования и развития черных дыр, которые со временем превращаются в сверхмассивных «монстров» в центрах галактик.

По прогнозам ученых, только в окрестностях Млечного Пути находятся порядка 46 тысяч черных дыр промежуточной массы.