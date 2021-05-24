В борьбе за «Безопасную среду»: лучшие подразделения РХБЗ примут участие в конкурсе АрМИ в Китае

Лучшие специалисты радиационной, химической и биологической защиты из России выступят на международном этапе конкурса «Безопасная среда». Соревнования пройдут в августе текущего года в Китае в рамках Армейских международных игр, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

«Из 12 команд-участников выберем лучших, которые представят Российскую Федерацию на территории Китая», - заявил начальник войск РХБ-защиты Игорь Кириллов.

Ранее сообщалось, что под Ярославлем стартовал всеармейский конкурс «Безопасная среда». На соревнованиях выступили 12 экипажей.

Военнослужащим необходимо преодолеть «индивидуальную гонку», показать себя в «огневой подготовке» и выиграть «эстафету». Все задания выполняются в полной экипировке.