Под Ярославлем стартовал всеармейский этап конкурса АрМИ «Безопасная среда»

Сегодня в учебном центре «Песочное» Военной академии РХБЗ имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в Ярославская области состоялось открытие всеармейского этапа конкурса «Безопасная среда» среди лучших экипажей радиационной, химической разведки. Соревнования позволят определить лучший экипаж РХБ разведки в российской армии.

Перед этим с первого декабря прошли три отборочных этапа, в которых участвовало 1347 военнослужащих. Победители в округах приехали сегодня на соревнования. Это более 200 специалистов РХБ защиты со всей России от Калининграда до Владивостока.

Выступали 12 экипажей. Женщины участвовали в данных соревнованиях третий раз. Перед стартом военнослужащие поклонились иконе Андрея Боголюбского, которая впоследствии отправится в Главный храм Вооруженных сил России.

Победителя определят завтра, но по мнению судьи, лучше всех прошли полосу препятствия сегодня мужчины из ВА РХБЗ. Военнослужащие преодолевали препятствия на маршруте, протяженностью более шести киломтеров, а также выполняли задачи по обнаружению «радиоактивных источников», «зараженных предметов» и специальной обработке бронетехники.

Полнота и качество дегазации и дезактивации оценивается судьями с помощью средств объективного контроля. Водители на маршруте продемонстрировали свое мастерство при прохождении водной преграды, «змейки», а также рвов и косогоров. Команда спешивается перед последними 500-ми метрами пути, представляющими собой огненно-штурмовую полосу. Бойцам предстоит преодолеть препятствие по натянутому тросу, элементы разрушенных зданий, веревочную сетку, бревно, горящий ход сообщения, качающиеся балки.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета». Экипажи выполнили более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. 26 мая будет «Огневая подготовка», а 28 «Эстафета». Закрытое состоится 29 мая.

Победители Всероссийских соревнований представят Вооруженные Силы Российской Федерации на конкурсе «Безопасная среда» VII Армейских Международных игр, которые состоятся в августе.