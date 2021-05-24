Мир «не рухнет»: эксперт рассказал, как побороть страх перед сдачей экзаменов

Врач-психиатр Игорь Лазарев рассказал «Звезде» о правильной подготовке ребенка к сдаче экзаменов. По словам эксперта, сначала нужно ответить на несколько вопросов, например, что будет, если не сдать экзамен или получить тройку?

«Можно самому себе отвечать, что самое страшно будет, если не сдать. Или что будет самое страшное, но если сдать на четыре а не на пять, потому что многие страдают перфекционизмом. Многое зависит от родителей. Есть такое понятие, как психология нарциссического расширения. Это когда родители сами чего-то не достигли и в жизни и хотят, чтобы ребенок за них стал делать. То, что они сами не смогли сделать, они предъявляют эти требования к ребенку. И если ребенок не соответствует, то он начинает испытывать стресс. Родители должны понижать в такой ситуацию градус. Например, если не сдашь на пять, то мир "не рухнет ". Я, например, когда учился, у меня тоже были такие отличники, которые из-за четверок плакали и были какие-то напряжения», - сказал врач.



Он также подчеркнул, что необходимо проводить цепочку, чтобы понять над какими вопросами необходимо работать с ребенком.



«Нужно отвечать, что самое страшное случится, если не сдашь? А что будет если ты получишь три? Проводить вот так вот цепочку, чтобы понять, что такой вот супер трагедии не произойдет, что можно какие-то вещи вопросы решить. Но лучше, конечно, чтобы родители вместе со своим ребенком проводили беседы, а не наоборот загоняли его в те условия, которые он чтобы у него возникал катастрофическое мышление», - добавил Лазарев.



Также по мнению врача, перед экзаменом можно проводить разные техники, чтобы совладать со стрессом.

«Есть техники, например, совладение с тревогой. Если сильная тревога возникает, ну во-первых, она когнитивная. Нужно отвечать на все эти вопросы или взять паузу и минуту ничего не делать. Нужно сконцентрироваться на дыхании или физические упражнения поделать, если перед экзаменом. Сделать, например, 15-2- приседаний, глубокий вдох-выдох, если сильный приступ возник», - заключил эксперт.



Ранее ученица девятого класса умерла перед началом ОГЭ в школе поселка Калининский Моздокского района в Северной Осетии. Ученице стало плохо еще до того, как начался экзамен. Она училась в общеобразовательной школы №2 в поселке Кизляр. Причина смерти, как отмечается, пока неизвестна.