Девятиклассница умерла перед началом экзамена в Северной Осетии

Ученица девятого класса умерла перед началом ОГЭ в школе поселка Калининский Моздокского района в Северной Осетии.

«Медицинскую помощь оказала дежурный врач. Но, к сожалению, по дороге в больницу она скончалась. Мы все шокированы», — приводит слова главы района Олега Ярового местный информационный портал «15-й Регион».

Отмечается, что ученице стало плохо еще до того, как начался экзамен. Она училась в общеобразовательной школы №2 в поселке Кизляр. Причина смерти, как отмечается, пока неизвестна.

В настоящий момент уточняются все обстоятельства и подробности произошедшего.