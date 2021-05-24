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Ученые предложили задействовать собак в диагностике коронавируса

Светлана Иванова
16:02 24.05.2021
Собаки-ищейки, улавливающие специфические химические соединения, способны выявить инфицированного даже при отсутствии внешних признаков, считают исследователи.
Ученые предложили задействовать собак в диагностике коронавируса
© Фото: Cecilia Fabiano, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Натренированные собаки могут определять людей, заразившихся коронавирусом. Причем животные способны выявить инфицированного даже тогда, когда у него нет симптомов. К  такому выводу пришли ученые в ходе соответствующего исследования, говорится в материале, опубликованном на Phys.org.

Сотрудники Лондонской школы гигиены и тропической медицины озадачились вопросом, улавливают ли собаки характерный запах химических соединений при развитии у человека заболевания, вызванного заражением SARS-CoV-2, даже при отсутствии признаков.

Для этого авторы работы собрали образцы одежды и масок у людей с положительными результатами теста на коронавирус. С предметами одежды работали шесть натренированных собак.

Эксперименты показали, что в целом животным удалось верно идентифицировать от 94 до 82 процентов образцов SARS-CoV-2. Затем исследователи при помощи моделирования определили, как скажется использование собак для определения зараженных COVID-19 на эпидемиологическую ситуацию.

Согласно выводам авторов работы, при задействовании животных для проверки людей, прибывающих в аэропорты или вокзалы, можно выявить 91 процент зараженных, что приводит к снижению скорости передачи вируса в 2,24 раза по сравнению с применением только тестирования ПЦР.

Также исследователи подчеркнули, что собаки определяют зараженных COVID-19 значительно быстрее, чем другие способы диагностики.

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