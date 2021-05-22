Ученые выяснили, что антитела от коронавируса ослабевают к новым штаммам через полгода

Группа японских ученых из Университета Иокогамы выяснила, что антитела у людей, которые заразились COVID-19, становятся слабее в защите против новых мутировавших штаммов через 6-12 месяцев после формирования.



Специалисты провели исследование, в котором приняли участие 250 человек в возрасте от 21 года до 78 лет. Эти люди заразились коронавирусом с февраля по апрель прошлого года.

Как выяснилось, у 97% из тех, кто переболел в легкой форме, осталось достаточное количество антител через полгода после инициирования. У перенесших вирус в тяжелой форме этот показатель достигал 100%.

Но, как подчеркивают японские ученые, защита уже неэффективна к новым мутировавшим штаммам. У 69% бессимптомных или легких больных уже через 6 месяцев после заражения не будет антител к южноафриканскому штамму, у 75% - к индийскому.

При этом у тех, кто тяжело или средне перенес болезнь, антитела к штаммам сохраняются примерно на одном уровне с изначальным вирусом.

Ранее профессор медфакультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию страной-«лабораторией» по выведению новых штаммов COVID-19.