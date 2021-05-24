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В ВОЗ спрогнозировали появление нового смертельного вируса

Кира Карон
15:04 24.05.2021
По данным главы ВОЗ, новый вирус будет более заразным, чем COVID-19.
В ВОЗ спрогнозировали появление нового смертельного вируса
© Фото: Wang Quanchao, Xinhua, Globallookpress
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире появится новый смертоносный вирус.

«Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», – сообщил Гебрейесус.

На 24 мая 2021 в мире зафиксировано 167 579 950 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 173 604 человека.

Ранее стало известно, что ученые из Уханя проявляли симптомы COVID-19 до первой информации о вирусе. Секретные данные разведки США могут подтвердить теорию об искусственном происхождении COVID-19.

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