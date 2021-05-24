В стране и мире В ВОЗ спрогнозировали появление нового смертельного вируса Кира Карон По данным главы ВОЗ, новый вирус будет более заразным, чем COVID-19. © Фото: Wang Quanchao, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире появится новый смертоносный вирус. «Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», – сообщил Гебрейесус. На 24 мая 2021 в мире зафиксировано 167 579 950 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 173 604 человека. Ранее стало известно, что ученые из Уханя проявляли симптомы COVID-19 до первой информации о вирусе. Секретные данные разведки США могут подтвердить теорию об искусственном происхождении COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика