Кровавая Суперлуна: ученый объяснил уникальность полного затмения 26 мая

В среду, 26 мая, ожидаются сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей (когда взаимное расстояние между Луной и Землей в этой точке орбиты минимально), полнолуние и полное затмение Луны (когда естественный спутник нашей планеты входит в конус тени от Земли).

По данным московского планетария, момент наступления полнолуния разминется с прохождением Луной точки перигея на 9 часов 22 минуту. Это означает, что 26 мая жители некоторых регионов Земли смогут увидеть Суперлуну – самую большую Луну 2021 года, а также ее полное затмение.

Как рассказал профессор Университета Кёнхи из Республики Корея Евгений Зубко, полную фазу ожидаемого затмения можно будет разглядеть невооруженным глазом при дневном освещении. При этом эксперт предупредил в комментарии РИА Новости, что увидеть затмение днем будет сложно.

«В какой-то момент вся поверхность Луны погрузится в земную тень. Однако продолжительность полной фазы невелика, всего 20 минут. Но полная фаза и частичное затмение до и после полной фазы видны невооруженным глазом. В условиях дневного освещения их труднее увидеть, но все равно возможно», - указал Зубко.

По его словам, начало затмения ожидается в 12:50 мск, а полная фаза — 14:20, однако единственным регионом в России, где событие будет происходить вечером, является Дальний Восток, но там наблюдению может помешать дождливая погода, которую прогнозируют синоптики, потому что Луна находится дальше слоя облаков.

В московском планетарии указали, что в момент полного погружения Луны в земную тень, наш естественный спутник может приобрести красный, темно-красный или коричневый оттенок.