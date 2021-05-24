Военный эксперт заявил, что РФ успешно обучает своих боевых роботов «видеть»

Одна из самых сложных задач в процессе создания действующего боевого робота - научить его «видеть» и различать объекты, отделять соратников от неприятелей. Военный эксперт и историк Юрий Кнутов ответил на вопрос ведущих программы «Сегодня утром», почему наделение робота «видением» является долгой и объемной процедурой.

По его словам, все дело в том, насколько много информации необходимо загрузить в робота, чтобы он никогда не перепутал цели.

«Нужно заложить массу изображений какого-либо танка, например, летом, зимой, ночью, днем, в лесу, в тени, под дождем и так далее для того, чтобы этот танк можно было отличить от танков противника и стопроцентно поразить танк противника, а не свой. Такая же история касается солдат, самолетов и вертолетов. Это - колоссальный объем работы, очень трудоемкий. Но мы с ним справляемся успешно», - заявил Кнутов.

Ранее он охарактеризовал успехи России в развитии инновационных вооружений. Военный эксперт заявил, что страна в этом, особенно в лазерном оружии, находится «впереди планеты всей».