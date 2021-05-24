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«Впереди планеты всей»: военный эксперт заявил об успехах России в лазерном вооружении

Егор Левин
12:10 24.05.2021
Военный эксперт отметил, что часть инновационного оружия еще находится в процессе разработки, а часть уже внедряется и поступает на вооружение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в РФ ведутся активные работы по повышению уровня технологичности и инновационности отечественных вооружений. В том числе, как он отметил, «оружия завтрашнего дня». Военный эксперт и историк Юрий Кнутов пояснил, о чем именно рассказывал Шойгу, в студии программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Кнутов заявил, что речь в данном случае идет об оружии на новых физических принципах с использованием искусственного интеллекта. Эксперт отметил, что это - новое поколение вооружений.

«В частности, представителем этого является электромагнитное, импульсное, лазерное оружие. Кроме этого, есть и кинетическое, и другие виды, целый набор. Часть этого оружия уже разработана, а часть уже начинает поступать на вооружение. Хочу сказать, что мы в этом плане, особенно в лазерных разработках, идем впереди планеты всей», - сказал историк.

В качестве конкретных примеров он упомянул систему ПРО «Железный купол», успешно отражающую воздушные атаки ХАМАС в Израиле. Разработка предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета 4 - 70 километров.

«Естественно, там тоже стоит компьютер с элементами искусственного интеллекта, иначе такой скорострельности и кучности мы бы не увидели», - отметил Кнутов.

О новейших военных разработках РФ министр обороны рассказал в интервью телеканалу «Звезда». В ходе него он заявил о преимуществах, полученных армией с внедрением научных и управленческих разработок, о нестандартных решениях в деятельности ВС РФ, а также о работе РГО.

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