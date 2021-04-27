Crew Dragon после старта едва не столкнулся с неопознанным объектом

После старта четырех астронавтов NASA корабль SpaceX едва не столкнулся с неизвестным объектом на орбите, который находился недалеко от корабля.

По словам официального представителя NASA Келли Хамфрис, у экипажа не было времени на маневр для уклонения. В срочном порядке руководство потребовало от астронавтов надеть скафандры на случай столкновения.

«Угроза была достаточно близка и времени на расчеты для проведения маневра у экипажа не было. Поэтому астронавтам приказали надеть скафандры из соображений предосторожности», - сообщила Хамфрис.

По словам представителя Пентагона, неизвестный объект пролетел в 45 километрах от космического челнока. На данный момент уточняется, что за неизвестный объект мог столкнуться с кораблем. Одна из версий - остатки космического мусора, которого много на орбите, передает издание Futurism.