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Crew Dragon после старта едва не столкнулся с неопознанным объектом

Кира Карон
01:43 27.04.2021
Астронавты NASA на борту корабля SpaceX могли столкнуться с неизвестным объектом
Crew Dragon после старта едва не столкнулся с неопознанным объектом
© Фото: Paul Hennessy Keystone Press Agency Global Look Press
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После старта четырех астронавтов NASA корабль SpaceX едва не столкнулся с неизвестным объектом на орбите, который находился недалеко от корабля.

По словам официального представителя NASA Келли Хамфрис, у экипажа не было времени на маневр для уклонения. В срочном порядке руководство потребовало от астронавтов надеть скафандры на случай столкновения.

«Угроза была достаточно близка и времени на расчеты для проведения маневра у экипажа не было. Поэтому астронавтам приказали надеть скафандры из соображений предосторожности», - сообщила Хамфрис.

По словам представителя Пентагона, неизвестный объект пролетел в 45 километрах от космического челнока. На данный момент уточняется, что за неизвестный объект мог столкнуться с кораблем. Одна из версий - остатки космического мусора, которого много на орбите, передает издание Futurism.

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