Приземление самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту: видео

Телеканал «Звезда» публикует кадры приземления самолета Ан-12 ВКС России на аэродроме Чкаловский, который доставил из Якутска белую медведицу, нуждающуюся в срочной реабилитации. После приземления животное было доставлено в Московский зоопарк для обследования и лечения.

Медведица была доставлена в специальном контейнере. После приземления члены экипажа аккуратно погрузили клетку с животным на автомобиль. Медведица перенесла полет хорошо, во время рейса ее кормили селедкой с рыбьим жиром и обильно поили.

Медведица вышла к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии, в значительном удалении от зоны естественного обитания. Поселок находится в глубине континента, в тысяче километров от арктического побережья. Ученые признают этот случай уникальным.