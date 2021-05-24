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Приземление самолета ВКС РФ с белой медведицей на борту: видео

Алексей Курильченко
01:20 24.05.2021
Самолет с белой медведицей успешно приземлился на аэродром Чкаловский, животное перенесло полет хорошо.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует кадры приземления самолета Ан-12 ВКС России на аэродроме Чкаловский, который доставил из Якутска белую медведицу, нуждающуюся в срочной реабилитации. После приземления животное было доставлено в Московский зоопарк для обследования и лечения.

Медведица была доставлена в специальном контейнере. После приземления члены экипажа аккуратно погрузили клетку с животным на автомобиль. Медведица перенесла полет хорошо, во время рейса ее кормили селедкой с рыбьим жиром и обильно поили.

Медведица вышла к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии, в значительном удалении от зоны естественного обитания. Поселок находится в глубине континента, в тысяче километров от арктического побережья. Ученые признают этот случай уникальным.

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