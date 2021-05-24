Украинское жюри «Евровидения» требует изменить правила оценки выступлений из-за России

Украинское жюри «Евровидения» выступило с требованием изменить правила оценки выступлений из-за участия в конкурсе России. Такое предложение выдвинул Игорь Кондратюк.

«Музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда», — считает Кондратюк.

По его мнению, оргкомитету Евровидения следует перенять опыт UEFA и лишить Украину оценивать выступления участников РФ, а Россию — оценивать участника от Украины.

Так, в 2014 году UEFA принял решение из соображений безопасности не допускать встреч российских и украинских команд в еврокубках. Спутся два года, в 2016 году, Союз развел российскую и украинскую сборные и при жеребьевке группового этапа Евро.

На музыкальном конкурсе, завершившемся 22 мая в Роттердаме, жюри двух государств не дали исполнителям ни одного балла. Представительница от России Manizha заняла девятое место, а украинская фольк-группа Go А - пятое. Победу одержала итальянская группа Maneskin.

Ранее в разговоре со «Звездой» Manizha назвала первые слова, с которыми ее встретили в России после «Евровидения». Певица также заявила, что планирует продолжать музыкальную творческую деятельность, однако отметила, что снова не европейский песенный конкурс не поедет.