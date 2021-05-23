Manizha назвала первые слова, с которыми ее встретили в России после «Евровидения»

Российская певица Manizha вернулась в Россию после участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2021», который завершился сегодня в Нидерландах. Корреспонденту «Звезды» удалось пообщаться с ней в аэропорту Шереметьево.

«Самое яркое воспоминание сейчас - это то, что я прохожу паспортный контроль и на паспортном контроле сидит такая настоящая русская женщина. Она берет мой паспорт, смотрит на меня, на паспорт. И потом такая: “Вас можно поздравить. Это они не правы, а вы правы. Все правильно сделали. Молодец”. Мне стало так приятно, что русская женщина - это первая, кто мне сказал эти слова здесь, в России, на этой земле», - сказала она.

Кроме того, певица заявила, что планирует продолжать музыкальную творческую деятельность.

«Хочется выше идти. Я почувствовала сейчас сильное ощущение, когда мы действительно показываем лучшую сторону нашей страны. Мы гордились тем, что мы стояли на этой сцене. Нас поддержало огромное количество европейских стран, которые много лет никогда не ставили баллы. Это крутое ощущение. Я верю, что музыка может быть интернациональной», - рассказала исполнительница.

Manizha добавила, что после всей проделанной работы и перелета она хочет немного отдохнуть.

«Приду домой, приму ванну, выпью чашечку кофе и начну работать», - поделилась певица.

В этом году международный песенный конкурс, отмененный в 2020 году из-за пандемии, проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Победу одержала итальянская группа Maneskin. Российская певица Manizha заняла девятое место. Она выступала с песней Russian Woman.