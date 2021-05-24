В индийском храме появилось «божество», «защищающее» от коронавируса

В храме Каматчипури Адхинам, располагающемся в индийском Коимбаторе, появился полуметровый черный идол «Корона Деви». Новое «божество» призвано защищать людей от коронавирусной инфекции.

Решение освятить идола было принято руководством храма. Сейчас верующих приглашают туда для проведения пудж (обрядов поклонения в индуизме), несмотря на призывы местных властей не посещать религиозное место в целях соблюдения режима изоляции.

Управляющий храма Каматчипури Адхинам отметил, что освящение божеств для спасения от тяжелых заболеваний является традиционной практикой в Индии. Об этом пишет «The Indian Express». Так, к примеру, недалеко от Каматчипури Адхинам располагается «Храм Чумной Мариамман», у которой просили помощи во время эпидемии чумы около 150 лет назад.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения посчитала индийский штамм коронавируса особо опасным. Как отметили эксперты ВОЗ, данная мутация COVID-19 имеет значительно более быстрые темпы распространения, чем изначальный вирус.