Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В индийском храме появилось «божество», «защищающее» от коронавируса

Анна Берестовая
00:39 24.05.2021
В одном из храмов Индии освятили идола, который должен спасать верующих от COVID-19.
В индийском храме появилось «божество», «защищающее» от коронавируса
© Фото: malayalam.indianexpress.com
Читайте нас на:

В храме Каматчипури Адхинам, располагающемся в индийском Коимбаторе, появился полуметровый черный идол «Корона Деви». Новое «божество» призвано защищать людей от коронавирусной инфекции.

Решение освятить идола было принято руководством храма. Сейчас верующих приглашают туда для проведения пудж (обрядов поклонения в индуизме), несмотря на призывы местных властей не посещать религиозное место в целях соблюдения режима изоляции.

Управляющий храма Каматчипури Адхинам отметил, что освящение божеств для спасения от тяжелых заболеваний является традиционной практикой в Индии. Об этом пишет «The Indian Express». Так, к примеру, недалеко от Каматчипури Адхинам располагается «Храм Чумной Мариамман», у которой просили помощи во время эпидемии чумы около 150 лет назад.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения посчитала индийский штамм коронавируса особо опасным. Как отметили эксперты ВОЗ, данная мутация COVID-19 имеет значительно более быстрые темпы распространения, чем изначальный вирус.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.