«Лилль» в четвертый раз стал чемпионом Франции по футболу

Футбольный клуб «Лилль» одержал победу над игроками «Анже» в последнем матче национального чемпионата Франции и выиграл в турнире. Встреча двух команд завершилась со счетом 2:1.

Игра состоялась на поле «Анже» в одноименном городе. По общим итогам турнира «Лилль» набрал 83 очка, что позволило ему на очко обойти ближайшего соперника «Пари Сен-Жермен», становившегося победителем в последние три года.

«Лилль» стал обладателем чемпионского титула в футбольном первенстве Франции в четвертый раз за все годы участия в турнире. Последняя победа клуба была в 2011 году.

Ранее сообщалось, что болельщики Евро-2020 смогут прибыть в Санкт-Петербург без оформления виз. Тем не менее, подобная упрощенная процедура въезда не будет отменять необходимость соблюдения противоэпидемических правил гостями страны.