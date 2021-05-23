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Суд арестовал на два месяца напавшего на учительницу в Березниках школьника

Виктория Ивашечкина
09:43 23.05.2021
Адвокаты ходатайствовали о мере пресечения в виде домашнего ареста.
Суд арестовал на два месяца напавшего на учительницу в Березниках школьника
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Школьнику, напавшему на учителя с ножом в Березниках, назначено заключение под стражу сроком на два месяца. Такую меру пресечения избрал Березниковский горсуд.

«Ученику избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Адвокаты ходатайствовали о мере пресечения в виде домашнего ареста», - заявили в суде, передает ТАСС.

Напомним, в пермских Березниках лицеист с ножом напал на учительницу физики. Молодой человек был задержан. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Ранее в Сети были опубликованы кадры задержания лицеиста, напавшего с ножом на учительницу в пермских Березниках. На видео сотрудники правоохранительных органов надевают на молодого человека наручники, а затем сажают его в служебный автомобиль.

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