«99% после нее не болеют»: Собянин рассказал о вакцинации от COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% привившихся от COVID-19 не заболевают. Об этом он сообщил в пятницу.

«Все чувствуют себя хорошо. 99% не болеют после вакцины», - сказал Собянин.

Он также поделился, что спустя год у него остались антитела после прививки от коронавирусной инфекции.

«У меня у самого скоро почти год будет, как получил прививку. Должен сказать, что до сих пор титры держатся, все нормально», - рассказал градоначальник в эфире канала «России -1».

Ранее глава Минздрава РФ рассказал, от чего будет зависеть смягчение коронавирусных ограничений. По словам Михаила Мурашко, ситуация с коронавирусом в России остается напряженной.