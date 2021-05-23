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Российские ученые создали эффективное противогрибковое средство

Кира Карон
07:03 23.05.2021
В России появился эффективный препарат против грибкового заболевания.
Российские ученые создали эффективное противогрибковое средство
© Фото: pixabay.com
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Российские ученые создали препарат с высоким противогрибковым эффектом, который побеждает патогены. Лекарство может убить грибки даже в небольших количествах. Об этом пишут «Известия».

Специалистами для создания препарата выступили ученые из Института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе и Института химии растворов им. Г.А. Крестова РАН. Они соединили две молекулы, которые отдельно не обладают значительными противогрибковыми свойствами. Однако их сочетание порождает субстанцию, которая отличается более высокой эффективностью в борьбе против заболевания, чем известные коммерческие лекарства.

По словам ученого, грибы живут в организме человека с момента его рождения и до смерти. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института по изысканию новых антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе (НИИНА), профессор Игорь Левшин. Он добавил, что у здорового человека иммунитет успешно подавляет грибки, не позволяя им разрастаться. Однако затруднительно создать эффективное и нетоксичное лекарство, которое будет направлено только на борьбу с грибками.

Исследователи также отмечают, что российский препарат является своевременным решением актуальных проблем, так как в последнее время патогенные грибы мутируют, приобретая устойчивость к уже известным препаратам. В зону риска в первую очередь попадают пациенты у которых ослабленный иммунитет.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова рассказала, что будет, если случайно съесть продукт с плесенью. По мнению эксперта, случайное употребление заплесневелой пищи может привести к классическому пищевому отравлению. 

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