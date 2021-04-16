Врач рассказала, что будет, если случайно съесть продукт с плесенью

Случайное употребление заплесневелой пищи может привести к классическому пищевому отравлению. Об этом «Звезде» рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.

Эксперт подчеркнула, что плесень витает в воздухе - ее грибки находятся везде. Когда они попадают на благоприятную, влажную, богатую белком среду, то начинают активно размножаться.

«Если у человека нормальная иммунная система и он съел хлеб с плесенью, он от этого, конечно же, не умрет, потому что агрессивная среда желудочного сока, его иммунная система поборет эту плесень. Если же плесени много, и организм находится в состоянии пониженного иммунитета..это у нас такие группы лиц - пожилые люди, люди с ожирением, а также люди, которые имеют какие-то хронические болезни - у этих людей вследствие естественного ослабления иммунитета может быть такое, что эта плесень вся не поборется, а человек может отравиться токсинами плесени», - заметила диетолог.

В этом случае у человека может развиться обычное классическое пищевое отравление, которое сопровождается рвотой, головной болью, повышенной температурой - обычные симптомы отравления, которые пройдут через несколько дней.

Так, резюмировала эксперт, пищевое отравление возможно, если имеет место быть снижение иммунитета. Если плесени в пищу попало очень много, а иммунитет максимально понижен, то, по словам диетолога, возможны и летальные последствия.