В стране и мире Коронавирус Экономика Германии потеряла 300 миллиардов евро из-за коронавируса Виктория Ивашечкина Подчеркивается, что на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы. © Фото: www.imago-images.de globallookpress Читайте нас на: Институт немецкой экономики в Кельне сообщил, что кризис, связанный с пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро. Глава института Михаэль Хютер отметил, что на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы, передает Welt. «Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов», - считает Хютер. Ранее сообщалось, что Германия будет самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика