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Меркель: Германия самостоятельно решит вопрос о возможной закупке «Спутник V»

Алексей Курильченко
19:28 26.04.2021
По словам канцлера Германии, на закупку российской вакцины от коронавируса нет общеевропейского заказа.
Меркель: Германия самостоятельно решит вопрос о возможной закупке «Спутник V»
© Фото: Frank Hoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
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Германия будет самостоятельно закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее словам, объем заказа будет зависеть от сроков регистрации препарата в ЕС.

«Мы также обсуждали вопрос, как обстоит дело с закупкой вакцины "Спутник V". Здесь нет общеевропейского заказа, это значит, что Германия занимается этим самостоятельно. Для нас решающим вопросом в том, будем ли мы ее применять, является, когда будет регистрация Европейского агентства по лекарственным препаратам», - заявила канцлер по итогам совещания с главами регионов по вопросу вакцинации.

По ее словам, регистрация вакцины в Евросоюзе произойдет «очень скоро».

Ранее Венгрия отметила вакцину «Спутник V» как самую безопасную, об этом в сообщается в Twitter-аккаунте вакцины со ссылкой на рейтинг, опубликованный правительством Венгрии.

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