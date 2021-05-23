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Число погибших из-за плохой погоды на марафоне в Китае выросло до 20

Иван Линдеманн
04:37 23.05.2021
Еще один до сих пор считается пропавшим без вести.
Число погибших из-за плохой погоды на марафоне в Китае выросло до 20
© Фото: Miguel Candela globallookpress
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Число погибших из-за непогоды во время ультрамарафона в Китае выросло до 20 человек, еще один до сих пор считается пропавшим без вести. Об этом сообщает китайское телевидение.

Трагедия произошла в провинции Ганьсу. Ультрамарафон на сто километров должен был пройти по пересеченной горной местности неподалеку от города Байинь. Однако во время мероприятия резко испортилась погода.

По данным местных СМИ, начался дождь, град и резкий шквалистый ветер. Непогода затронула местность, где проходил высокогорный этап марафона. В результате погибли 20 человек, ранее сообщалось о 16 погибших.

Для спасательной операции было задействовали более 700 человек. На данный момент они эвакуировали 151 человека из 172 участников марафона. Поиски еще одного продолжаются.

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