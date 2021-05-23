Шестнадцать человек погибли из-за плохой погоды во время марафона в Китае

Не менее 16 человек погибли во время ультрамарафона в китайской провинции Ганьсу. Еще пятеро считаются пропавшими без вести, передает агентство «Синьхуа».

Ультрамарафон представлял собой забег на сто километров по горной местности. Он стартовал утром в субботу неподалеку от города Байинь. Через какое-то время на регион обрушилась сильная непогода, характер которой в сообщении агентства не уточняется.

По состоянию на 3:00 субботы (22:00 по московскому времени) спасатели подтвердили гибель 16 человек. Операция по поиску еще пяти пропавших людей продолжается.

По данным местных СМИ, причиной трагедии стали сильные дожди. В забеге участвовали еще 151 человек, они в данный момент эвакуированы силами спасательных бригад.