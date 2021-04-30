Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею

Российские спортсмены одержали крупную победу над Германией на Чемпионате мира по хоккею среди юниоров (игроков до 18 лет). Благодаря выигранному со счетом 6:1 матчу, команда оказалась в четвертьфинале турнира.

Четыре из шести забитых в ворота соперника шайб оказались на счету нападающий сборной РФ Матвея Мичкова. Кроме того, по голу оформили Илья Квочко и Илья Квочко.

Единственное попадание команды Германии принадлежало Коннору Корте. У Сборной ФРГ также был шанс повлиять на счет на 36-й минуте игры во время буллита, однако защита ворот Сергея Иванова оказалась сильнее.