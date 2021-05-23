Диетолог объяснила, что означает тяга к сладкому или соленому

Иногда люди испытывают потребность съесть нечто соленое или сладкое. В некоторых случаях это может сигнализировать о заболеваниях, рассказала в беседе с радио Sputnik диетолог Ирина Бережная.

В случае с тягой к соленому стоит обратить внимание на то, насколько часто она появляется. Если изредка – беспокоиться не о чем, отметила врач, возможно, в рационе человека просто не хватает хлора. Однако частое желание поесть соленого должно насторожить.

«Если такая потребность возникает постоянно, люди переедают соли, добавляют ее все больше, но еда все равно кажется несоленой, то стоит искать серьезные заболевания. Как правило, это заболевания надпочечников», - поделилась диетолог.

Неожиданное стремление поесть сладкого встречается заметно чаще. Чаще всего оно значит, что организм стремится восстановить энергию и испытывает потребность обеспечить ее быстрое поступление.

«Сладкого может хотеться после физической нагрузки, после умственной нагрузки, потому что расход глюкозы очень высокий. Плюс часто хочется шоколада, потому что в нем есть серотонин, это гормон настроения», - рассказала Бережная.

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