Психолог рассказал, как справиться с дефицитом внимания во взрослом возрасте

Дефицит внимания, дефицит признания взрослый человек ощущает тогда, когда, будучи маленьким ребенком, не смог сформировать адекватную самооценку. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал социальный психолог Александр Шахов. Специалист уточнил, что задача по формирования у ребенка восприятия «Я – ОК» стоит перед родителями.

«Родители должны были обучить ребенка на примере отношения к нему, что он хороший, позитивный, или «Я - ОК» (со мной все в порядке). Когда этого в детстве не произошло, уже выросший человек чувствует себя не ОК, он чувствует дефицит внимания, дефицит признания, пытается его постоянно восполнить», - указал психолог.

Он подчеркнул, что заложенные в детстве негативные паттерны проявляются затем во взрослом возрасте во внутренней оставляющей человека «внутренний родитель».

«У нас внутренний диалог. Когда моя составляющая внутреннего родителя, критикующего, говорит: «ты неуспешный, ты никому не понравишься, ты никому не нужен, тебя бросят, посмотри, сколько людей лучше тебя есть, ты некомпетентный». Из-за этого наша другая часть – «внутренний ребенок» - чувствует себя в дефиците», - пояснил Шахов.

Справиться с этим состоянием помогут близкие люди, которые играют роль заботливых родителей и поддерживают человека, уточнил психолог.