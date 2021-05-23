Гид группы альпинистов скончался в горах Кабардино-Балкарии

Во время восхождения в горах Кабардино-Балкарии скончался гид группы альпинистов. По данным МЧС России, гид умер от сердечной недостаточности. На место трагедии выдвинулись 11 спасателей поискового отряда.

«Группа попросила о помощи спасателей на перевале Хотю тау (высота 3500 метров). Во время совершения кольца вокруг Эльбруса, предположительно, от сердечной недостаточности скончался гид группы», - цитирует РИА Новости сообщение Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза с горой Моттароне в Италии, произошло обрушение кабины фуникулера. По данным спасателей, погибло 14 человек.