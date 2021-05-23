При падении кабины фуникулера в Италии погибли 13 человек

Число жертв обрушении кабины фуникулера в Италии увеличилось до 13. Об этом информирует горноспасательная и спелеологическая служба страны.

В опубликованном в Twitter службы сообщении также сказано, что двоих тяжелораненых во время ЧП на вертолете доставили в Турин.

Трагедия произошла на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза, расположенный на берегу озера Маджоре, с горой Моттароне. Высота горы составляет 1,5 тысячи метров. Кабина фуникулера рухнула вниз всего за 300 метров до вершины Моттароне.