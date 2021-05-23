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Минздрав Палестины сообщил число погибших в ходе конфликта с Израилем

Алексей Курильченко
23:25 23.05.2021
По данным Минздрава Палестины, в ходе конфликта с Израилем погибло 277 граждан страны.
Минздрав Палестины сообщил число погибших в ходе конфликта с Израилем
© Фото: Khaled Omar XinHua Globallookpress
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В ходе конфликта с Израилем погибло 277 жителей сектора Газа и территорий Западного берега реки Иордан, принадлежащих Палестине. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Мэй аль-Кела.

«С первого дня варварской агрессии против нашего народа в Иерусалиме, на Западном берегу и в секторе Газа число мучеников достигло 277 человек, среди них 70 детей и 40 женщин. Около 8500 человек получили ранения», - цитирует РИА Новости слова министра с пресс-конференции.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом меры по соблюдению режима прекращения огня в регионе. Глава Госдепа США пообещал Аббасу гуманитарную помощь для жителей сектора Газа.

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