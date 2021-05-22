Блинкен провел переговоры с главой Палестины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом меры по соблюдению режима прекращения огня в регионе. Стороны обсудили происходящее на Ближнем Востоке в ходе телефонных переговоров.
Глава Госдепа США также пообещал Аббасу гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, который сильно пострадал в ходе столкновений и военных действий.
«Госсекретарь подчеркнул, что США намерены работать с палестинскими властями и ООН, чтобы предоставить скорую гуманитарную помощь и собрать международную поддержку для Газы и усилий по восстановлению Газы», - цитирует РИА Новости заявление представителя Государственного департамента Неда Прайса.
Ранее стало известно о решении Израиля и Палестины о прекращении огня. Режим перемирия был объявлен с 02:00 21 мая. Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая и вылилось в полномасштабные боестолкновения с участием тяжелого вооружения.