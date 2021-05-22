В стране и мире Блинкен провел переговоры с главой Палестины Иван Линдеманн Глава Госдепа США пообещал Аббасу гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, который сильно пострадал в ходе столкновений и военных действий. © Фото: CNPAdMedia globallookpress Читайте нас на: Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с президентом Палестины Махмудом Аббасом меры по соблюдению режима прекращения огня в регионе. Стороны обсудили происходящее на Ближнем Востоке в ходе телефонных переговоров. Глава Госдепа США также пообещал Аббасу гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, который сильно пострадал в ходе столкновений и военных действий. «Госсекретарь подчеркнул, что США намерены работать с палестинскими властями и ООН, чтобы предоставить скорую гуманитарную помощь и собрать международную поддержку для Газы и усилий по восстановлению Газы», - цитирует РИА Новости заявление представителя Государственного департамента Неда Прайса. Ранее стало известно о решении Израиля и Палестины о прекращении огня. Режим перемирия был объявлен с 02:00 21 мая. Обострение конфликта между Палестиной и Израилем произошло в начале мая и вылилось в полномасштабные боестолкновения с участием тяжелого вооружения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика