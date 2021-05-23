Столтенберг оценил инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Руководство североатлантического альянса (НАТО) пристально следит за инцидентом с пассажирским самолетом авиакомпании Ryanair. В организации считают произошедшее «насильственной посадкой» и называют данный случай «опасным и требующим международного расследования».

«Мы внимательно следим за насильственной посадкой самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, а также за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования», - написал генсек альянса Йенс Столтенберг в Twitter.

Ранее самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске. Экипажу сообщили о возможном минировании воздушного судна. На земле лайнер осмотрели и не нашли никаких взрывоопасных предметов. При проверке документов у пассажиров, был задержан известный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, который официальный Минск признал экстремистским.

По совокупности выдвинутых обвинений, Протасевичу грозит до 15 лет тюрьмы. Власти Евросоюза резко отреагировали на произошедшее, потребовав немедленного освобождения Протасевича. Завтра лидеры стран ЕС обсудят ситуацию и возможные санкции против Минска. Среди них запрет на полет самолетов белорусских авиакомпаний над территорией Евросоюза.