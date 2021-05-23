Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Столтенберг оценил инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Ян Брацкий
23:01 23.05.2021
Завтра лидеры стран ЕС обсудят возможные санкции против белорусских властей.
Столтенберг оценил инцидент с самолетом Ryanair в Минске
© Фото: Kay Nietfeld dpa, Globallookpress
Читайте нас на:

Руководство североатлантического альянса (НАТО) пристально следит за инцидентом с пассажирским самолетом авиакомпании Ryanair. В организации считают произошедшее «насильственной посадкой» и называют данный случай «опасным и требующим международного расследования».

«Мы внимательно следим за насильственной посадкой самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, а также за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования», - написал генсек альянса Йенс Столтенберг в Twitter.

Ранее самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс, был вынужден приземлиться в Минске. Экипажу сообщили о возможном минировании воздушного судна. На земле лайнер осмотрели и не нашли никаких взрывоопасных предметов. При проверке документов у пассажиров, был задержан известный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич - основатель Telegram-канала Nexta, который официальный Минск признал экстремистским.

По совокупности выдвинутых обвинений, Протасевичу грозит до 15 лет тюрьмы. Власти Евросоюза резко отреагировали на произошедшее, потребовав немедленного освобождения Протасевича. Завтра лидеры стран ЕС обсудят ситуацию и возможные санкции против Минска. Среди них запрет на полет самолетов белорусских авиакомпаний над территорией Евросоюза.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:00 Армия
статья
О науке в армии, новейшем вооружении и деятельности РГО: интервью Министра обороны РФ Сергея Шойгу
00:01 В стране и мире
В Белоруссии рассказали подробности о посадке самолета Ryanair после сообщений о минировании
22:02 Армия
Террористы готовят провокации с отравляющими веществами перед выборами президента Сирии
21:34 В стране и мире
Минобороны и РГО доставили из Якутии в Москву нуждающегося в спасении белого медведя
20:53 В стране и мире
Экстренно севший в Минске самолет авиакомпании Ryanair вылетел в Вильнюс
Популярное
Популярное
Видео
На Северном флоте рассказали о будущем титановых АПЛ
Солист победившей на «Евровидении» рок-группы из Италии пройдет тест на наркотики
Видео
США «атакуют» миллиарды цикад: видео
Психолог назвала привычки, которые мешают разбогатеть
Эксперт рассказал российским дачникам про запрет на петрушку
Медики перечислили неочевидные симптомы рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.