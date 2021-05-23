Жертвы, землетрясения и покинутые дома: власти рассказали о последствиях извержения вулкана в ДР Конго
Тринадцать человек погибли в результате извержением вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Патрик Муяя.
«На данный момент зарегистрирована гибель 13 человек», - сказал Муяя, выступая в эфире местного телевидения.
Также, по его словам, вслед за извержением вулкана в районе ЧП было зарегистрировано более десяти землетрясений. Кроме того, Муяя обратился к местным жителям с призывом проявлять бдительность и соблюдать указания властей, ожидая разрешения о возвращении в свои дома.
Об извержения Ньирагонго сообщалось ранее. Из-за природного явления местные жители были вынуждены покинуть свое жилье и отправиться в безопасное место. Позже в Сети появились кадры, снятые очевидцами происшествия.
Ньирагонго является одним из восьми вулканов, расположенных в данном регионе. Его активность привела к массовой гибели людей четверть века назад. Тогда потоки лавы обрушились на близлежащие населенные пункты со скоростью 60 километров в час.