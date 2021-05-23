Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жертвы, землетрясения и покинутые дома: власти рассказали о последствиях извержения вулкана в ДР Конго

Роман Захаров
22:52 23.05.2021
Людям, проживающим в районе извержения вулкана, рекомендовано соблюдать указания местных властей.
Жертвы, землетрясения и покинутые дома: власти рассказали о последствиях извержения вулкана в ДР Конго
© Фото: xinhua, globallookpress
Читайте нас на:

Тринадцать человек погибли в результате извержением вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго. Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Патрик Муяя.

«На данный момент зарегистрирована гибель 13 человек», - сказал Муяя, выступая в эфире местного телевидения.

Также, по его словам, вслед за извержением вулкана в районе ЧП было зарегистрировано более десяти землетрясений. Кроме того, Муяя обратился к местным жителям с призывом проявлять бдительность и соблюдать указания властей, ожидая разрешения о возвращении в свои дома.

Об извержения Ньирагонго сообщалось ранее. Из-за природного явления местные жители были вынуждены покинуть свое жилье и отправиться в безопасное место. Позже в Сети появились кадры, снятые очевидцами происшествия.

Ньирагонго является одним из восьми вулканов, расположенных в данном регионе. Его активность привела к массовой гибели людей четверть века назад. Тогда потоки лавы обрушились на близлежащие населенные пункты со скоростью 60 километров в час.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:00 Армия
статья
О науке в армии, новейшем вооружении и деятельности РГО: интервью Министра обороны РФ Сергея Шойгу
00:01 В стране и мире
В Белоруссии рассказали подробности о посадке самолета Ryanair после сообщений о минировании
22:02 Армия
Террористы готовят провокации с отравляющими веществами перед выборами президента Сирии
21:34 В стране и мире
Минобороны и РГО доставили из Якутии в Москву нуждающегося в спасении белого медведя
20:53 В стране и мире
Экстренно севший в Минске самолет авиакомпании Ryanair вылетел в Вильнюс
Популярное
Популярное
Видео
На Северном флоте рассказали о будущем титановых АПЛ
Солист победившей на «Евровидении» рок-группы из Италии пройдет тест на наркотики
Видео
США «атакуют» миллиарды цикад: видео
Психолог назвала привычки, которые мешают разбогатеть
Эксперт рассказал российским дачникам про запрет на петрушку
Медики перечислили неочевидные симптомы рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.