Погиб один из двух детей, пострадавших при падении кабины фуникулера в Италии
Врачи диагностировали у погибшего ребенка многочисленные переломы, травмы головы и внутренних органов.
© Фото: Vigili del Fuoco, globallookpress
|
Погиб один из двух детей, пострадавших при падении кабины фуникулера в Италии
Врачи диагностировали у погибшего ребенка многочисленные переломы, травмы головы и внутренних органов.
© Фото: Vigili del Fuoco, globallookpress
|
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