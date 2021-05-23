В стране и мире Погиб один из двух детей, пострадавших при падении кабины фуникулера в Италии Ян Брацкий Врачи диагностировали у погибшего ребенка многочисленные переломы, травмы головы и внутренних органов. © Фото: Vigili del Fuoco, globallookpress Читайте нас на: Число жертв трагедии на канатной дороге в итальянских Альпах выросло до 14 человек. Врачи не смогли спасти ребенка, получившего серьезные травмы в результате падения кабины фуникулера. © Tgr Piemonte, Facebook Ране сообщалось, что двое несовершеннолетних детей девяти и пяти лет были доставлены в больницу санитарным вертолетом. Врачи диагностировали у них многочисленные переломы, травмы головы и внутренних органов, сообщает агентство ANSA. © pier.pongiluppi, Facebook ЧП произошло на маршруте Стреза-Моттароне в Пьемонте. Эксперты полагают, что причиной произошедшего может быть обрыв троса. Это произошло в самой высокой точке маршрута, за 300 метров до вершины горы. Кабина фуникулера рухнула на горный склон, в труднодоступном районе лесистой местности. Спасателям пришлось долго добираться до места. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика