Manizha раскрыла все секреты своего сценического платья

Певица Manizha, выступившая на конкурсе «Евровидение-2021», раскрыла главный секрет своего платья. Костюм исполнительницы стал одним из самых запоминающихся на конкурсе и был частью творческого номера девушки.

«На самом деле оно на колесиках, оно подвижно и катается. Самое сложное из него выходить, потому что когда ты открываешь дверь, то можешь поехать», - рассказала Manizha.

Главным дизайнером платья стала мама певицы. Она придумала конструкцию и настояла на том, чтобы костюм вернулся в Россию.

«Это конус, мы его сами расписывали. Алюминиевая конструкция, калитка реальная. Все это делалось специально, собиралось и скручивалось. Мы его привезли обратно. Нас просили оставить его, но мы сказали: "Ни за что". Оно будет здесь, как арт-объект», - отметила мама певицы Наджиба Усманова.

Накануне в Роттердаме состоялся гран-финал главного песенного конкурса планеты. Российская певица заняла в нем девятое место, получив 204 балла. Manizha выступала на конкурсе с песней Russian Woman под пятым номером.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», отмененный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Победителем «Евровидения» в этом году стала итальянская группа Мaneskin.