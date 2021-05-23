Manizha оценила вероятность повторной поездки на «Евровидение»

Певица Manizha не собирается второй раз покорять «Евровидение». Об этом исполнительница заявила корреспонденту «Звезды» в аэропорту Шереметьево, после возвращения делегации в Россию.

«Второй раз я не поеду. Я люблю делать что-то один раз, а потом браться за новое. Если меня позовут ведущей или предложат сделать классную коллаборацию - поеду. Меня семья "Евровидения" очень хорошо приняла», - призналась Manizha.

Накануне в Роттердаме состоялся гран-финал главного песенного конкурса планеты. Российская певица заняла в нем девятое место, получив 204 балла. Manizha выступала на конкурсе с песней Russian Woman под пятым номером.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», отмененный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Победителем «Евровидения» в этом году стала итальянская группа Maneskin.