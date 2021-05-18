Путин обсудит вопросы обороны с руководством МО и представителями ОПК в Сочи

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет серию совещаний по оборонной тематике на следующей неделе в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, встречи пройдут в очном формате. Традиционно в этих совещаниях принимают участие руководство Минобороны и главы предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Подобные встречи дважды в год проводятся традиционно. В 2019 году формат был немного изменен, президент стал посещать военные объекты, а вся серия встреч посвящалась определенному виду или роду Вооруженных сил России.