Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Актер Лед рассказал о главной загадке Нины Шацкой

Ян Брацкий
18:15 23.05.2021
По мнению актера, Нина Шацкая обладала энергетикой, которая присуща только артистам такого опыта и масштаба.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kino-teatr.ru
Читайте нас на:

Актриса Нина Шацкая всегда производила впечатление отзывчивого и талантливого человека. Таким мнением о творчестве ушедшей из жизни артистки поделился актер «Содружества актеров Таганки» Владимир Лед.

«Впечатление хорошего человека. Отзывчивая, талантливая актриса. Мне кажется, она была немного несчастная. Я мало ее знал. Она всегда мне казалось немного грустной женщиной. Может она была такой по жизни. У актеров такой силы и такого опыта, у них у всех мощная энергетика, у нее в частности. С таким стажем, с такой отдачей. Конечно, энергетика от этого и копится», - рассказал «Звезде» Лед.

Нины Шацкой не стало на 82-м году жизни. В памяти зрителей она осталась пионервожатой в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и Маргаритой в театральной постановке по роману Булгакова. Причины ее смерти не называются. Известно, что с 1964 по 1993 годы она служила в Московском театре на Таганке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.