В стране и мире Актер Лед рассказал о главной загадке Нины Шацкой Ян Брацкий По мнению актера, Нина Шацкая обладала энергетикой, которая присуща только артистам такого опыта и масштаба. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kino-teatr.ru Читайте нас на: Актриса Нина Шацкая всегда производила впечатление отзывчивого и талантливого человека. Таким мнением о творчестве ушедшей из жизни артистки поделился актер «Содружества актеров Таганки» Владимир Лед. «Впечатление хорошего человека. Отзывчивая, талантливая актриса. Мне кажется, она была немного несчастная. Я мало ее знал. Она всегда мне казалось немного грустной женщиной. Может она была такой по жизни. У актеров такой силы и такого опыта, у них у всех мощная энергетика, у нее в частности. С таким стажем, с такой отдачей. Конечно, энергетика от этого и копится», - рассказал «Звезде» Лед. Нины Шацкой не стало на 82-м году жизни. В памяти зрителей она осталась пионервожатой в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» и Маргаритой в театральной постановке по роману Булгакова. Причины ее смерти не называются. Известно, что с 1964 по 1993 годы она служила в Московском театре на Таганке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика