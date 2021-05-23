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Актер театра на Таганке Пехович рассказал об игре Шацкой на сцене

Ян Брацкий
17:03 23.05.2021
Большую часть жизни Нина Шацкая посвятила службе в Московском театре на Таганке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kino-teatr.ru
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Актриса Нина Шацкая была совершенно особенной и играла так, как никто другой. Такими впечатлениями о творчестве умершей артистки поделился актер Московского театра на Таганке Игорь Пехович. В беседе со «Звездой» мужчина признался, что это впечатление осталось с ним на всю жизнь.

«Это была блестящая актриса, прекрасная. Могу рассказать о своем впечатлении, когда она играла Маргариту. Я все время смотрел. Нина Сергеевна была очень особенная, такие актеры всегда с чертовщинкой, совершенно бешеной энергии. Как она играла. В какой-то момент мне показалось, что я вижу настоящую ведьму. Это не сыграешь, нужно иметь нутро. Это было совершенно потрясающе. Я больше ни в каких ролях ее не видел, но это впечатление осталось на всю жизнь. Это большое горе, я выражаю соболезнования всем», - сказал Пехович.

Нина Шацкая хорошо знакома зрителям по своей роли пионервожатой в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Заслуженной артистки России не стало на 82-м году жизни. Точные причины ее смерти не называются. С 1964 по 1993 годы Шацкая служила в Московском театре на Таганке.

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