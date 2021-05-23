Володин раскритиковал YouTube за планы размещения рекламы без согласия правообладателя

Демонстрация рекламы без согласия правообладателя на YouTube является жадностью и желанием хостинга злоупотребить своим положением на рынке и заработать на людях. С таким заявлением выступил спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин.

Ранее YouTube заявил о смене политики конфиденциальности. С первого июня реклама появится во всех без исключения видео на платформе, а иностранные блогеры, в том числе и российские, будут обложены налогом на доходы, полученные через функцию «Спонсорство», пишет РИА Новости.

«Видеохостинг не считает, что нарушает права пользователей, забывая, что благодаря им он и существует. Получение сверхприбыли оказалось важнее соблюдения прав граждан. За этим - жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке», - заявил Володин.

До этого Володин отметил, что на следующей неделе Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о «приземлении» IT-гигантов в России.