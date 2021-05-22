YouTube будет вставлять рекламу во все видео

Популярнейший видеохостинг YouTube с начала июня начнет вставлять рекламные ролики во все опубликованные ролики. Соответствующая информация была размещена в разделе «Условия использования» на сайте компании.

«1 июня 2021 г. мы обновим Условия использования YouTube, чтобы прямо запретить сбор любой информации, которая может идентифицировать человека без его разрешения... Вы предоставляете YouTube право монетизировать Ваш Контент в Сервисе, в том числе показывать внутри Контента рекламу или взимать с пользователей плату за доступ к нему», - говорится в сообщении.

Также доход всех пользователей, снимающих ролики и не живущих в Соединенных Штатах, будет облагаться налогом с соответствии с законодательством США.

«С 1 июня 2021 года любые платежи, которые Вы вправе получать от YouTube в соответствии с другими соглашениями между Вами и YouTube, в том числе доход от функции ""Спонсорство"", Суперчата и участия в Партнерской программе YouTube, будут считаться роялти. Если того потребует законодательство, Google будет удерживать налоги с подобных платежей», - отметили в компании.

Для взимания сборов автор контента должен будет предоставить YouTube информацию об ИНН, наименование юрлица и название канала.